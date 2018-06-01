Diğer
Kategoriler

Putin ve Abu Dabi Prensi görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Abu Dabi Prensi Muhammed bin Zayed Al Nahya, Rusya ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında stratejik ortaklık anlaşması imzaladı.

Putin ve Abu Dabi Prensi görüştü

01 Haziran 2018 22:45

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Abu Dabi Prensi Muhammed bin Zayed Al Nahyan Rusya’nın başkenti Moskova’da bir araya geldi. Putin ve Al Nahyan, görüşmenin ardından, Rusya ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında stratejik ortaklık anlaşması imzaladı. İmzalanan ortaklık anlaşması çerçevesinde iki ülke terörle mücadelede ortak hareket etme kararı aldı. Bununla birlikte iki ülkenin, barışçıl nükleer, yenilenebilir enerji gibi çeşitli alanlarda işbirliklerinin de artırılacağının aldı çizildi.

Şehriyar İmanbeyli
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 26°C

  • Ankara

    Ankara 28°C

  • İzmir

    İzmir 33°C

  • Bursa

    Bursa 29°C

  • Trabzon

    Trabzon 23°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç