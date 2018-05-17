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Putin ve Esad Suriye’yi görüştü

Rusya’nın Soçi kentinden bir araya gelen Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Suriye’deki durumu değerlendirdi.

Putin ve Esad Suriyeyi görüştü

17 Mayıs 2018 23:17

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Rusya’ya resmi ziyaret düzenliyor. Esad ziyareti kapsamında Soçi’de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi.

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, Putin ve Esad’ın Suriye’de siyasi çözümü görüştüğünü belirterek, Putin’in Esad’a terörle mücadelede askeri desteğinden dolayı teşekkür ettiğini ifade etti. Peskov, Putin’in Esad’a Suriye ordusunun terörizmle mücadelede kaydettiği başarı ve zaferle bağlantılı olarak, daha aktif bir dönemin başlamasıyla birlikte ülkesindeki yabancı silahlı kuvvetlerin Suriye topraklarından çekileceği yönündeki düşüncelerini dile getirdiğini söyledi. Peskov, "Esad, Suriye'deki istikrarın ilerlediğini ve bunun bir süre önce başlattıkları politik sürece kapı açtığını söyledi. Şam'ın siyasi süreci her zaman coşkuyla desteklendiğini ve teröristlerle mücadeleye devam edilmesi gerektiğini ifade etti" dedi.  

Şehriyar İmanbeyli
 

 

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