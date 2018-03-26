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Putin ve Katar Emiri Moskova'da bir araya geldi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad El-Thani ile Moskova'da bir araya geldi.

Putin ve Katar Emiri Moskovada bir araya geldi

26 Mart 2018 23:47

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad El-Thani ile Moskova'da bir araya geldi. Görüşmede liderler, ikili ilişkileri ve bölgesel sorunları ele aldı. Putin, iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesinin, ticaretin büyümesinde önemli rol oynadığını kaydetti. Putin, "Yaklaşık iki yıl önce tanıştık ancak ülkelerimiz arasındaki ilişkiler sürekli gelişiyor. Sürekli iletişim halindeyiz. Bu yıl, ülkelerimiz arasındaki diplomatik ilişkilerin kurulmasının 30. yıl dönümü" ifadelerini kullandı.
Katar Emiri ise, "Moskova'da bulunmaktan çok memnun oldum. Gerçekten de, iki yıl önce tanıştık ancak bu iki yıl boyunca ülkelerimiz arasındaki ilişkiler daha da güçlendi. Rusya, Arap dünyasının sorunlarını çözmede önemli bir rol oynuyor" diye konuştu.  

Şehriyar İmanbeyli

 

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