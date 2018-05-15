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Putin ve Macron telefonda görüştü!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, İran nükleer anlaşması başta olmak üzere Suriye’deki durumu ve son gelişmeleri telefonda ele aldığı aktarıldı.

Putin ve Macron telefonda görüştü!

15 Mayıs 2018 12:12

Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu. Kremlin’den yapılan açıklamada, iki liderin İran nükleer anlaşmasına olan bağlılığını doğruladığı aktarıldı. Fransa tarafından başlatılan telefon görüşmesinde Suriye’deki durumu ele alan liderler çözüm yollarına ilişkin görüşlerini birbirleriyle paylaştı. Ayrıca Putin’in 12 Mayıs’ta 2 kişinin hayatını kaybettiği Paris’te düzenlenen terör saldırısı için Macron’a başsağlığı dilediği aktarıldı. Putin’in dün Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA) Genel Müdürü Yukiya Amano ile yaptığı görüşme hakkında Macron’u bilgilendirdiği belirtildi.
Öte yandan Macron’un gelecek hafta düzenlenecek ekonomik foruma katılmak üzere Rusya’yı ziyaret edeceği aktarıldı.  

 

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