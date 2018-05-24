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Putin ve Macron’dan ortak basın toplantısı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ortak basın toplantısı düzenledi.

Putin ve Macrondan ortak basın toplantısı

24 Mayıs 2018 23:14

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Rusya'nın St. Petersburg kentinde ikili görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Putin, Moskova'nın Paris ile karşılıklı olarak yararlı ilişkiler kurduğunu ve bunları geliştirmeye çalıştığını söyledi. Rusya-Fransa ilişkilerinin güncel konularını Macron ile ayrıntılı olarak ele aldığını kaydeden Putin, Macron ile ABD’nin İran’daki nükleer anlaşmadan çekilmesinin etkilerini görüştüğünü söyledi. Putin, "Fransa cumhurbaşkanıyla uluslararası konular hakkında yaptığımız görüşmelerde, acil sorunları ele aldık. Özellikle, ABD'nin İran nükleer anlaşmasından çekilmesi yönündeki tek taraflı eylemlerinden kaynaklanan durumla ilgili görüş alışverişinde bulunduk" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise, Fransa’nın Orta Doğu da dahil olmak üzere Rusya'nın uluslararası ilişkilerdeki yeni rolünü kabul ettiğini söyledi. Macron, "Vladimir Putin ile Astana süreci kapsamında bir koordinasyon mekanizması oluşturmaya karar verdik. Gelecek haftalarda bunu yürürlüğe koyacağız " dedi.
Macron, Suriye ile ilgili Birleşmiş Milletler anayasa komitesi kararına ilişkin, "Öncelikli görev Cenevre'de bir anayasa komitesi oluşturmak ve başlatmaktır. Şam'ın temsilcilerini bu yapıya gönderme kararını memnuniyetle karşıladık" diye konuştu. 

Şehriyar İmanbeyli
 

 

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