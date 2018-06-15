Putin ve Medvedev’den Ramazan Bayramı kutlaması

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ramazan Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı. Putin mesajında, “Uzun yıllar boyunca Rusya’daki Müslümanlar hem akraba hem de akraba çevrelerinde örnek yaşantılarıyla, Rusya içindeki toplum hayatına uyum sağlama, yardımlaşma ve eğitim hayatındaki özverileri örnek olmuştur. Etnik ve dinler arası barışın korunması büyük önem taşımaktadır. Müslümanların yardımlaşma ve eğitim konularındaki böyle büyük, verimli ve özverili çalışması en derin saygı ve desteği hak ediyor” dedi.

Rusya Başbakanı Dimitri Medvedev ise yayımladığı mesajda, “Rusya devleti yeni camiler yapıyor, İslami varlıkları korumak için büyük çaba gösteriyor” diyerek Müslümanların bayramını kutladı.

Erhan Altıparmak

