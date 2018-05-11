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Putin ve Merkel, İran nükleer krizini görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Almanya Şansölyesi Angela Merkel, İran nükleer krizi hakkında telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Putin ve Merkel, İran nükleer krizini görüştü

11 Mayıs 2018 21:36

Kremlin Sarayı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Almanya Şansölyesi Angela Merkel'nin, İran nükleer krizi hakkında telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, iki lider, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran ile ABD, Rusya, Çin, İngiltere, Fransa ve Almanya arasında imzalanan nükleer anlaşmasından çekilme kararı yaşanan krizi değerlendirdi. Gerçekleştirilen görüşmede, bölgesel ve uluslararası güvenliğin devamı için anlaşmanın devam etmesi gerektiğinin altı çizildi. 

Şehriyar İmanbeyli
 

 

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