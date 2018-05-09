Diğer
Kategoriler

Putin ve Netanyahu Orta Doğu’yu görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Moskova’da Orta Doğu’daki durumu görüştü.

Putin ve Netanyahu Orta Doğuyu görüştü

09 Mayıs 2018 23:18

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 9 Mayıs Zafer Günü törenine katılmak üzere başkent Moskova'ya gelen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Kremlin'de ikili görüşme gerçekleştirdi. İki liderin görüşmede, ikili ilişkiler ve Orta Doğu’daki durumu değerlendirdiği belirtildi. Putin, Orta Doğu’daki durumun “acı verici” olduğunu ve çözüm bulma konusunda umutlu olduğunu söyledi. Netanyahu ise tarihten öğrenmiş oldukları önemli dersleri ve Sovyetler Birliği'ne zafer kazandıran eylemleri unutamayacaklarını söyledi. Putin ve Netanyahu, basına açık bölümde yapılan görüşmenin ardından basına kapalı görüşmeye geçti.

Öte yandan, İsrail Başbakanı Netanyahu, Moskova'ya gitmeden önce yaptığı açıklamada bu ziyaretin çok önemli olduğunu söyleyerek, Suriye'deki mevcut durum nedeniyle, Rusya ordusu ve İsrail ordusu arasındaki işbirliği devam etmesi gerektiğini ifade etmişti.  

Hamad Alnajjar

Etiketler: Binyamin Netanyahu, Vladimir Putin

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 21°C

  • Ankara

    Ankara 20°C

  • İzmir

    İzmir 26°C

  • Bursa

    Bursa 24°C

  • Trabzon

    Trabzon 20°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç