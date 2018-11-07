Putin ve Trump 30 Kasım'da Arjantin'de görüşecek

Rusya Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD'li mevkidaşı Donald Trump arasında beklenen kapsamlı görüşmenin Fransa'nın başkenti Paris'te 11 Kasım'da düzenlenecek programda değil de Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te 30 Kasım'da düzenlenecek G20 Zirvesi'nde gerçekleşeceğini duyurdu. Basının iki liderin Paris'teki görüşmesine odaklandığını belirten Uşakov, beklenenin tersine Putin ve Trump'ın Paris'teki Elysee Sarayı'nda öğle yemeğinde kısaca fikir alışverişinde bulunacaklarını aktardı.