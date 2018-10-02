Putin ve Vucic, Sırbistan - Kosova gerilimini görüştü

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, geçtiğimiz hafta Kosova'ya ait özel birliklerin tarafsız bölgeye girmesiyle birlikte Balkanlarda yaşanan gerilim üzerine, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşme kararı almıştı. Rusya Başkanlık Sarayı Kremlin'de gerçekleşen görüşmede yaşanan kriz ele alındı.

Özel görüşmeden önce basının karşısına geçen liderler durum değerlendirmesi yaptı. Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, “Bağımsız ve özgür bir ülke olarak askeri tarafsızlığını her zaman sürdürecek Balkanlardaki tek ülke Sırbistan'dır. Sırbistan'ın Uluslararası hukukunu koruması anlamında bize destek veren sayın Putin'e teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Balkanlarda son dönemlerde yaşanan gelişmeleri ‘çok zor bir süreç' olarak nitelendiren Vucic, “Sırbistan bir devlet olarak neredeyse her gün çok sayıda provokasyonlarla karşı karşıya kalıyor. Balkanlarda istikrarı sürdürme çabamıza rağmen Kosova ve Metohija meselesinin çözümünün çok zor olduğunu düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

Vucic'ten Putin'e hediye

Görüşmede ziyaretinden dolayı Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'e teşekkür ederek sözlerine başlayan Vladimir Putin ise, “Son olarak 8-9 Mayıs tarihinde yaptığımız görüşmeyi hatırlıyorum. Bizler son 180 yıldır önemli diplomatik ilişkiler kurduk. Bu yılın ilk yarısında Rusya'nın Sırbistan'a 4 milyar dolarlık bir yatırımı gerçekleşti. Eminim Balkanlardaki durumu görüşmemiz gerekecek” dedi.

Daha sonra ise Vucic, Putin'e misafirperverliğinden dolayı teşekkür ederek, ‘Güzel Sırbistan'ım' isimli bir kitabı hediye etti. İkili basın toplantısının ardından Balkanlardaki krizi değerlendirmek için özel ikili görüşme gerçekleştirdi.

Erhan Altıparmak

