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Putin’den ABD- Kuzey Kore zirvesi açıklaması

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump’ın iptal ettiği ABD-Kuzeu Kore zirvesinin gerçekleşmesi gerektiğini söyledi.

Putinden ABD- Kuzey Kore zirvesi açıklaması

25 Mayıs 2018 23:36

Rusya Devlet Başkanı Vladimi Putin, yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump’ın iptal ettiği ABD- Kuzey Kore zirvesinin gerçekleşmesi gerektiğini söyledi. İki ülke arasındaki diyaloğun, Kuzey Kore’nin nükleer silahsızlanma sürecinde çok önemli bir yere sahip olduğunu belirten Putin, “ABD ve Kuzey Kore arasındaki doğrudan diyaloğun çok önemli olduğuna inanıyoruz, bunun görüşme gerçekleşmeden, Kore adasının nükleer silah problemini de çözülemez” şeklinde konuştu.

Kuzey Kore’nin nükleer silahsızlanma müzakerelerine yönelebilmesi için ülkenin güvenliğinin ve egemenliğinin tam anlamı ile sağlanması gerektiğini de hatırlatan Putin, “Bana göre, Kuzey Kore’nin nükleer silahsızlanmasını konuşulabilmesi için önce Kuzey Kore’nin güvenliğinin ve egemenliğinin garanti altına alınması gerekiyor” ifadelerini kullandı.  

 

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