Putin'den ABD'ye sert cevap

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve ordu mensuplarıyla Rusya'ya karşı oluşan tehditlere karşı çözüm önerilerini görüştü. Vladimir Putin toplantıda ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Anlaşması'ndan (INF) çekilme isteğine karşı Rusya'nın kendini koruyacak gücü olduğunun altını çizerek, "ABD'nin INF'den çekilmesi durumunda karşı tedbirler alacağız" uyarısında bulundu.

"RUSYA'NIN HER SİSTEMİ AŞACAK FÜZESİ VAR"

ABD ile diyaloğun sürdürülmesine hazır olduklarına dikkat çeken Putin, "ABD'nin söz konusu antlaşmadan çekilme kararı elbette bizim tarafımızdan cevapsız kalmayacak" dedi. Putin, ABD'nin anlaşmadan çekilmesi durumunda Rusya'nın tüm dünyada merak uyandıran yeni geliştirdiği hipersonik füze ‘Hançer'e gönderme yaparak, "Rusya'nın herhangi bir füze savunma sistemlerini aşabilecek hipersonik bir silahı var" ifadesini kullandı.

"DÜNYADA DURUM KÖTÜYE GİDİYOR"

Putin, dünyada yaşanan sorunları ele alarak, "Dünyada durum sakinleşmiyor. Hatta birçok bölgede durum, çok kötü. Örneğin Orta Doğu ve Afganistan'da durum pek de istikrarlı değil. Minsk'te yapılan anlaşmalara rağmen Ukrayna'nın güney doğusunda çatışmalar devam ediyor. Kore Yarımadası'nda hala belirsizlik sürüyor. NATO bloğu sınırlarımızdaki askeri potansiyelini artırmaya devam ediyor. Bu koşullar altında, kendimizi militarist yarışa çekmeden yine tüm ciddiyetle, bütçe israfında bulunmadan çözümler sunarak ordu ve deniz kuvvetlerinin süregelen ve dengeli gelişimini sağlamalıyız" diye konuştu.