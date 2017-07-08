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Putin'den Erdoğan'a büyük övgü! Sizin sayenizde...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler zirvesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi.

Putinden Erdoğana büyük övgü! Sizin sayenizde...

08 Temmuz 2017 11:20

Erdoğan'ın, G20 Liderler zirvesi 2. gününde Messe Konferans Merkezi’nde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesi sona erdi. Görüşme bir saat sürdü. 

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, görüşme öncesi kısa bir açıklama yaptı. Putin, Erdoğan'a hitaben, "Sayın Cumhurbaşkanı, büyük ölçüde sizin duruşunuz sayesinde, Suriye'deki durumu iyiye doğru değiştirmek mümkün oldu. Bu süre içinde terörist oluşumlara büyük darbe indirildi ve çözüm süreci ciddi biçimde ilerledi" ifadelerini kullandı. Putin ayrıca, "Sizin ve tüm meslektaşlarınızın duruşunu, müzakere sürecindeki tüm partnerlerimizin duruşunu takdir ediyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da, “Öncelikle Türkiye Rusya ilişkilerinin bölgedeki sağlamış olduğu olumlu neticeler gerçekten inanıyorum ki bölge halkına da dünyaya da örnek teşkil edecek. Beklentiler yüksek tabi özellikle aramızdaki ikili ilişkilerin güçlendirilmiş olması her iki ülke halkına da örnek olarak faydalı. Gerek ekonomik ilişkilerde gerek turizmde gerek savunma sanayine yönelik gelişmeler önemli ölçüde Türkiye ilişkilerini çok daha güçlü konuma getirecektir. Suriye Irak bununla ilgili bölgedeki beklentiler çok yüksek. Görüşmemizi bu bakımdan da çok önemli buluyorum” şeklinde konuştu.


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