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Putin’den Erdoğan’a Kayseri taziyesi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kayseri’de gerçekleştirilen terör saldırısıyla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a taziye dileklerini iletti.

Putinden Erdoğana Kayseri taziyesi

17 Aralık 2016 17:28

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Kayseri’de 13 askerin hayatını kaybetmesine neden olan terör saldırıyla ilgili olarak başsağlığı mesajını iletti. Putin, Rusya’nın terörle mücadele konusunda Ankara ile işbirliği yapmaya hazır olduğunu dile getirdi. Açıklamada, “Kayseri’de 13 askerin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan terör saldırısı nedeniyle derin başsağlığı dileklerimi kabul edin. Bunun gibi saldırılara verilecek yanıtın radikal gruplarla daha kararlı mücadelenin olduğuna inanıyorum. Rusya, terörle mücadele kapsamında Türkiye ile işbirliğinin arttırılmasına hazır” ifadelerine yer verildi.

Kayseri’de bomba yüklü bir aracın askerleri taşıyan otobüs yakınlarında patlatılması sonucu 13 asker şehit düşmüş 56 kişi de yaralanmıştı.

Etiketler: erdoğan, Kayseri taziyesi, putin


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