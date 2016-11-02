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Putin’den flaş Halep talimatı!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Halep’te 4 Kasım’da 09.00-19:00 saatleri arasında geçerli olacak 10 saatlik insani mola verilmesi talimatında bulundu.

Putinden flaş Halep talimatı!

02 Kasım 2016 12:31

Rusya Genel Kurmay Başkanı Valery Gerasimov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Halep’te silahlı grupları çatışmayı durdurarak koridorlar aracılığıyla kenti silahlarıyla terk etmeleri konusunda uyardı. Gerasimov, Rus liderin Halep’te 4 Kasım’da 09.00-19.00 saatleri arasında geçerli olacak 10 saatlik insani mola ilan edilmesi talimatını da verdiğini dile getirdi.

Rus Genel Kurmay Başkanı, militanların kent çevresindeki kuşatmayı kırma konusunda başarısız olduğunu kaydederek, Rusya’nın Halep’i terk etmeleri yönündeki teklifini de kabul ettiklerini belirtti. Gerasimov, “Amerikalı meslektaşlarımızın muhaliflerle teröristleri ayırmaması göz önüne alındığında, tüm militan liderlere seslenerek çatışmaya son vermeleri ve kenti silahlarıyla terk etmeleri konusunda uyardık. İki koridor açılacak” dedi.

Koridorlardan birinin Türkiye-Suriye sınırında diğerinin de İdlib’te olacağını kaydeden Rus Genelkurmay Başkanı, "Cuma günü yaşanacak molada, sivillerin kenti terk etmesi için 6 ek koridor açılacak" diye konuştu. 

Etiketler: Halep, insani mola talimatı, rusya devlet başkanı, Vladimir Putin


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Toplam Yorum (1)

  • ihsan : 02 Kasım 2016, Çarşamba 11:56
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    bir günde insani yardımmı olur dalga geçer gibi putin şaşırma
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