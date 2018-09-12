Putin'den Japonya'ya 'barış antlaşması' çağrısı

İkinci Dünya Savaşını henüz resmen bitirmemiş Rusya ve Japonya, yıllardır uğraşılan barış antlaşması imzalamalarına çok az kaldı. Pasifik Okyanusu'ndaki Kuril Adalarının paylaşımında henüz anlaşamayan Rusya ve Japonya liderleri Doğu Ekonomik Forumu'nda bir araya gelerek birbirlerine barış çağrısı yaptılar. Rusya'nın Vladivostok şehrinde düzenlenen Doğu Ekonomik Forumu'nda soru cevap bölümünde konuşan Putin, “Hadi bu yılın sonuna kadar ön bir koşul olmadan barış antlaşması imzalayalım” dedi.

“AKLIMA BİRDEN GELDİ”

Putin güvenliğin bölge için çok mühim olduğunun altını çizerek, ABD'nin bölgeye füze savunma sistemi kurma hareketinden Rusya'nın endişe duyduğunu söyledi. Japonya geçtiğimiz yıl balistik füze savunma sistemini, ABD yapımı yerden Aegis radar istasyonları ve füze kalkanlarıyla genişleteceğini açıklamıştı. Putin güvenlik meselesinin müzakerelerin en önemli konusu olduğuna işaret ederek “Bu tüm müzakerelerin konusu 70 yıldır görüşüyoruz” ifadesini kullandı. Barış antlaşması teklifinden önce “Shinzo, yaklaşımları değiştirelim dedi, tamam” diyen Putin, Pazartesi günü barış antlaşması teklif eden Shinzo'ya cevabını bugün vermiş oldu.