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Putin’den, Macron’a tebrik

Rusya Devlet Başkanı Vrladimir Putin, Fransa’da Cumhurbaşkanı seçilen Emmanuel Macron’u tebrik etti.

Putinden, Macrona tebrik

08 Mayıs 2017 12:36

 

 

Fransa’da dün gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda ülkenin yeni Cumhurbaşkanı belli oldu. Emmanuel Macron ve Marine Le Pen arasında geçen mücadelede, resmi olmayan sonuçlara göre yeni Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron oldu. Macron’un zaferini ilan etmesinin ardından liderlerden de tebrik mesajları geldi. Son olarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Macron’u tebrik eden isim oldu. Kremlin tarafından yayınlanan mesajda, “Fransa halkı sizi ülkenizin en yüksek mevki için seçti. Terör tehdidi, aşırıcılık, yerel çatışmaların artması ve tüm bölgelerin istikrarının bozulmasıyla yakından ilgili. Buna karşın, uluslararası istikrar ve güvenlik, ortak güvensizliğin üstesinden gelmek ve ortak çaba son derece önemli. Rusya Devlet Başkanı, ikili, bölgesel ve küresel konulardaki ortak çalışmalara hazır olduğunu ifade etti ve Rusya ve Fransa halkının çıkarlarına uyduğundan emin olduğunu belirtti. Vladimir Putin, Macron’a sağlık, esenlik ve Cumhurbaşkanlığının önemli görevlerinde başarılar diledi” denildi. 

Etiketler: macron, putin, tebrik


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