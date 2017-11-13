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Putin’den Ruhani’ye taziye telgrafı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, deprem nedeniyle İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’ye telgrafla başsağlığı diledi.

Putinden Ruhaniye taziye telgrafı

13 Kasım 2017 14:49

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'ye İran’da meydana gelen 7.3 şiddetindeki deprem nedeniyle meydana gelen can kaybıyla ilgili taziyelerini bildirdi. İran’ da meydana gelen depremin son verilerine göre, 300'den fazla kişi deprem nedeniyle hayatını kaybetti. Kremlin’den yapılan duyuruda Putin’in, Ruhani’ye telgraf çekerek başsağlığı dilediği bildirildi.

Putin’in yolladığı başsağlığı mesajında, "İran'ın batısında meydana gelen güçlü depremin yol açtığı hasarlar nedeniyle meydana gelen can kaybı kayıpları yüzünden size başsağlığı diliyoruz. Doğal felaketten etkilenenlerin hepsinin bir an önce iyileşmesini diler, depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziyelerimi sunmanızı rica ederim" ifadelerini kullandı. Tahran'daki Rusya Federasyonu Büyükelçiliği’nde çalışan elçilik personeli ve Rus vatandaşlar arasında deprem nedeniyle ölü yada yaralıların olup olmadığı hakkında herhangi bir bilginin alınmadığı bildirildi.

Dün, Irak - İran sınırında, merkez üssü Süleymaniye ve Halepçe şehirlerinin kesişme noktası olan bölgede şiddetli deprem meydana gelmişti. Şiddeti 7.3 olarak açıklanan depremde özellikle İran’ın Kirmanşah eyaletinde bulunan Kasr-ı Şirin kentindeki binalarda büyük hasar meydana geldi. İran’ın batısında yer alan Kirmanşah eyaletinde gerçekleşen depremde, sağlık görevlileri 328 kişinin hayatını kaybettiği, 3 bin 950 kişinin yaralandığı bildirdi. Ölü sayısının artması üzerine Irak sınırındaki Kirmanşah vilayetinde 3 gün ulusal yas ilan edildiği bildirildi. 

Şehriyar İmanbeyli

Etiketler: putin, ruhani, taziye telgrafı

 

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