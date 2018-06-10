Diğer
Kategoriler

Putin’den Suriye açıklaması

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye’de terörle mücadelede emeği geçen ülkeleri listeledi.

Putinden Suriye açıklaması

10 Haziran 2018 22:57

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin’in Şangay kendinde gerçekleştirilen Şangay İşbirliği Örgütü zirvesinde Suriye’de terörle mücadeleye destek veren ülkeleri listeledi. Putin’nin Rusya, İran Türkiye ve Kazakistan’ın bölgede terörle mücadele konusunda emek verdiğini ifade etti. Putin Beşar Esad’ında Ocak ayında Rusya’nın Soçi kentinde gerçekleşen Suriye Ulusal Kongresi'nin tüm konvansiyonlarına uyduğunu söyledi. Putin, aynı zamanda Esad'ın Suriye'de yeni bir anayasa hazırlanması için komiteye bir teklif gönderdiğini de bildirdi.
Şehriyar İmanbeyli
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 29°C

  • Ankara

    Ankara 32°C

  • İzmir

    İzmir 33°C

  • Bursa

    Bursa 30°C

  • Trabzon

    Trabzon 25°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç