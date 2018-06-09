Putin'den Trump'a normalleşme çağrısı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’da yayın yapan televizyon programında önemli açıklamalarda bulundu. Amerika ve Rusya ilişkilerinin normalleşmesi gerektiğini söyleyen Putin, Trump’ın, demokratların adayı Hillary Clinton’a sürdürdüğü başkanlık yarışı sırasında vadettiği Rusya ile ilişkilerin normale döndürülmesi konusunda, topun artık Trump’ta olduğunu söyledi. Rusya’nın normalleşme için hazır olduğunu söyleyen Putin, “Rusya olarak normalleşme ve ilişkilerin derinleşmesi için hazırız. Trump’un Amerikan seçimlerinde vaatlerinden biride ilişkilerin normalleşmesiydi. Biz hazırız ve top artık Trump’ta” ifadelerinde bulundu.

Erhan Altıparmak

