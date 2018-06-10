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Putin'den ülkeye gelenlere video mesaj

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’da gerçekleşecek olan 2018 Dünya Kupası için yayınladığı videoda ülkeye gelenlere, “Size kalplerimizi açtık” dedi.

Putinden ülkeye gelenlere video mesaj

10 Haziran 2018 11:46
Putin'den ülkeye gelenlere video mesaj - Tıkla İzle

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2018 Dünya Kupası’nın Rusya’da gerçekleşecek olması nedeniyle bir video yayınladı. Rusya’ya gelen ülkelerin milli takımları, teknik ekipleri, ülkelerin devlet başkanları, kabine üyeleri ve bürokratları ve taraftarlara konuşma yapan Putin, “Misafirlerimizin, sporcuların ve taraftarların rahat edebilmesi için elimizden gelen her şeyi yaptık. Dünyaya ülkemizin kapılarını ve kalplerimizi açtık. Sadece desteklediğiniz takımların ve yetenekli oyuncuların değil, Rusya’nın da size unutulmaz izlenimler bırakacağını düşünüyorum. FİFA Dünya Kupası'na hoş geldiniz. Rusya’ya hoş geldiniz” dedi.

Kremlin’in resmi web sitesinde yayınlanan video, kısa sürede televizyon kanallarında ve sosyal medyada yayınlandı.

Erhan Altıparmak 

 

 

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