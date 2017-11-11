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'Putin’e tekrar sordum'

ABD Başkanı Donald Trump, başkanlık seçimlerinde Rus müdahalesi iddialarıyla ilgili, "Putin’e ABD seçimlerine müdahale edip etmediğini tekrar sordum" dedi.

Putine tekrar sordum

11 Kasım 2017 19:49

ABD Başkanı Donald Trump, 25. Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Toplantısı’nın ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu. Trump, "Putin’e ABD seçimlerine müdahale edip etmediğini tekrar sordum. ’Ben yapmadım.’ dedi. ’Ben yapmadım’ dediğinde yapmadığını kastediyordur. Onunla burada bu konu için tartışamam. Onun Suriye dışında olmasını ve onunla Ukrayna konusunda çalışmayı tercih ederdim. Rusya ile iyi ilişkilere sahip olmak harika bir şey" dedi.

Etiketler: ABD Başkanı Donald Trump

 

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