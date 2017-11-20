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Putin'in görevi bırakabileceği iddiası

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yorgun olduğu için görevi bırakabileceği iddia edildi.

Putinin görevi bırakabileceği iddiası

20 Kasım 2017 15:12

Kremlin kaynaklarının verdiği bilgiye göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yorgun olduğu için görevi bırakabileceği ve yeniden seçimlere girme konusunda isteksiz olduğu iddia edildi. Rusya’da 2018'in Mart ayında yapılacak başkanlık seçimlerine adaylığın Putin'in katılıp katılmayacağına bağlı olduğu, birçok kişinin bunun Aralık ayı ortalarında açıklanabileceğini düşündüğü belirtildi. Bununla birlikte Putin'in Mart ayındaki seçimlere katılması halinde tekrar kazanacağına kesin gözüyle bakılıyor. 

 

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