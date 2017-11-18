Putin'in konvoyuna 50 bomba ihbarı

Kremlin sözcüsü Dimitry Peskov, Rusya devlet Başkanı Vladimir Putin'in, St. Petersburg gezisindeki kullandığı yol güzergahına 50 bomba ihbarı yapıldığını bildirdi. Tüm ihbarların asılsız olduğunu belirten Peskov, "Telefon teröristleri gün boyunca eşek şakası yaptı. Putin'in konvoyu dahil olmak üzere çeşitli yerlerde ve ziyaret etmesi beklenen yerlerin çevresindeki tesislerde bulunduğu iddia edilen 50 veya daha fazla bomba ihbarı yapıldı" dedi.

Ayrıca Peskov, ihbarda bulunan kişilerin kimliklerinin tespit edilemediğini, kişilerin yurt dışında ikamet edebilme ihtimallerinin yüksek olduğunu belirtti.

