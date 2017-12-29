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Putin’in leoparı doğaya salındı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in koruma altına aldırdığı ve sahiplendiği leoparlardan biri olan “Victoria” isimli pars leoparı bulunduktan sonra yeniden doğaya salındı.

Putinin leoparı doğaya salındı

29 Aralık 2017 16:38
Putin’in leoparı doğaya salındı - Tıkla İzle

Geçtiğimiz Kasım ayı ortasında Soçi’deki milli parktan kaçan “Victoria” isimli pars leoparı Abhazya’nın Gudauta şehrinde bulunan Lıhnı köyünde bulunmuştu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in türünü koruma altına aldırttığı leoparlardan biri olan Victoria isimli leopar, aynı zamanda Putin tarafından sahiplenilen leoparlardan biri olarak biliniyordu. Abhazya’da yakalanan leopar daha sonra Moskova ve Soçi’den Abhazya’ya gelen uzmanlar tarafından incelenmiş ardından da Soçi’deki doğal yaşam alanında bulunan bakım merkezine götürülmüştü. Burada rehabilite edilen leopar üzerinde aynı zamanda DNA testleri yapılmıştı. Yapılan çalışmaların sonrasında rehabilitasyon sürecini başarıyla aşan leopar, yine Soçi’de bulanan milli parka bırakıldı. Kafkasya Doğa Merkezi, Victoria isimli leoparın doğaya bırakılma görüntülerini basına servis etti. Helikopter ile Kafkas Dağlarına götürülen leopar, kafesin yere bırakılmasından sonra kapağı açılarak doğaya salındı. Kafkas dağlarında yaşamını sürdürecek olan leopar, GPS ile uydu üzerinden takip edilmeye devam edilecek. 

Erhan Altıparmak

Etiketler: leopar, putin

 

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