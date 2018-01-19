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Putin'in leoparı ölü bulundu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in korunması için talimat verdiği Pars Leoparı olarak bilinen leoparlardan biri doğal ortamından kaçıp Abhazya'da yakalanmıştı. Tekrar doğaya salınan leoparın ölü bulunduğu öğrenildi.

Putinin leoparı ölü bulundu

19 Ocak 2018 21:35
Putin'in leoparı ölü bulundu - Tıkla İzle

Geçtiğimiz Kasım ayında Rusya’nın Soçi şehrinde bulunan doğal ortamından kaçan, Abhazya’nın Gudauta şehrinde bulunan Lıhnı köyünde yakalanan, yakalandıktan sonra tedavi edilerek 2018’e doğal ortamında girmesi için doğaya salınan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 3 leoparından biri olduğu bilinen 'Victoria' isimli leopar, doğaya salındıktan 3 hafta sonra ölü bulundu. Temmuz 2016’da Victoria, Killy ve Akhun isimli leoparlar Kafkas dağlarına salınmış, Putin doğaya salınmadan önce bu leoparlarla medyaya pozlar vermiş, yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalan leoparların korunması için de talimat vermişti.

Kümesteki avını yememiş, dost olmuştu

Putin’in leoparlarından biri olan Victoria, Kasım ayında Rusya’nın Soçi şehrinde bulunan Kafkas dağlarındaki milli parktan kaçmıştı. Abhazya’ya kaçtığı öğrenilen leopar, Abhazya’nın Gudauta şehrinde bulunan Lıhnı köyünde köylüler tarafından görülmüştü. Bunun üzerine ekipler köye bir kümes yapmış, leoparın kümese girerek tavuğu yemesi ve ekipler tarafından yakalanması amaçlanmıştı. Kümese gece yarısı giren leopar, kümese girmiş ama tavuğu yememiş ve dost olmuştu. Ekipler ise leoparı kümesten çıkararak tedavi altına almıştı.

Doğaya salındıktan sonra ölü bulundu

Edinilen bilgiye göre, yeni yılı doğal ortamında geçirmesi için doğaya salınan Victoria, aradan geçen 3 hafta sonra ölü bulundu. GPS ile takip edilen Victoria’nın GPS sinyallerinde sabit kaldığı öğrenilince ekipler Victoria’yı bulmak için çalışmalara başladı. Yeri tespit edilen leoparın öldüğü anlaşıldı. Rusya Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Victoria’nın ölü bulunduğunu duyurdu. Dünya Doğal Hayatı Koruma Direktörü (WWF-Rusya) direktörü Viktor Chestin,Victoria’nın ölümünü ‘büyük kayıp’ olarak nitelendirdi. Ekipler şimdi Victoria’nın ölüm sebebini araştıracak. 

Erhan Altıparmak
 

 

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