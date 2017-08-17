PVC doğrama sektörü yüzünü inşaatlara döndü

Eskişehir’de, 1994’ten bu yana PVC doğrama sektörünün içinde olan ve şuan özel bir işletmede satış müdürü olarak görev yapan Kubilay Ceylan, 10 sene öncesine kadar en önemli gelir kaynaklarını perakende satışların oluşturduğunu aktararak, son 10 yılda büyük bir değişimin yaşandığını belirtti. Bu değişimde inşaat sektöründe alınan kararların da belirleyici rol oynadığını söyleyen Ceylan, “Son 10 yıl içinde artık yeni yapılan binalar da PVC pencere olarak yapılmaya başlandı. Perakende satışları merkez alan bizlerin ise bu gelişme ile yüzünü inşaat sektörüne döndüğünü söyleyebiliriz. Şuan satışlarımızın çok büyük bir kısmını inşaata yönelik satışlarımız oluşturuyor” şeklinde konuştu.

Evlerinde PVC pencere bulunmayan ve yaptırmak isteyen vatandaşlara da seslenen Kubilay Ceylan, konuyla ilgili şu önerilerde bulundu:

“Bu pencerelerde aslında önemli olan camın kalitesidir. Vatandaşlarımız genelde bizlere PVC ile alakalı sorular soruyorlar. Bu ürünün yüzde 85’ini cam oluşturur. Camın kalitesi de bu ürünün fiyatını belirler. Vatandaşlarımıza önerim, PVC pencere almaya niyetliler ise, öncelikle camını sorgulasınlar.”