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PYBS 2017 sonuçları açıklandı (Bursluluk sonuç öğrenme ekranı)

Milli Eğitim Bakanlığınca 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflara yönelik İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı sonuçları meb.gov.tr ve odsgm.meb.gov.tr adreslerinde ilan edildi.

PYBS 2017 sonuçları açıklandı (Bursluluk sonuç öğrenme ekranı)

18 Temmuz 2017 16:48

Milli Eğitim Bakanlığınca 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflara yönelik İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı sonuçlarına göre yaklaşık 65 bin öğrenci burs almaya hak kazandı. Kanun kapsamında bursluluğa başvuran bütün şehit ve gazi çocuklarının tamamına burs verilecek.

10 Haziran tarihinde yapılan sınava toplam bir milyon 185 bin 576 öğrenci katıldı. Önceki yıllarda burs alan öğrencilere ilaveten Maliye Bakanlığından 2017 yılı için ek 65 bin burs kontenjanı alındı. Bu sonuçlara göre; 5. sınıftan 24 bin 351, 6. sınıftan 13 bin 806, 7. sınıftan 11 bin 497, 8. sınıftan 9 bin 826, hazırlık sınıfından 42, 9. sınıftan 2 bin 632, 10. sınıftan bin 808, 11.sınıftan bin 41 öğrenci burs almaya hak kazandı.

Öğrencilere burs miktarı olarak birinci dönem için 191 lira, ikinci dönemde ise 204 lira ödenecek.

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Etiketler: pybs, PYBS 2017, PYBS 2017 sonuçları


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