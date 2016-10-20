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PYD, Afrin'den Türkiye tarafına havanla saldırdı

Türk Silahlı Kuvvetleri, İskenderun'da boş araziye Afrin'den yapılan top/havan atışına Fırtına obüsleri ile atışın yapıldığı tespit edilen PYD/YPG hedeflerine atış yapılarak misli ile mukabelede bulunulduğunu açıkladı.

PYD, Afrinden Türkiye tarafına havanla saldırdı

20 Ekim 2016 12:02

TSK'dan yapılan açıklamada, İskenderun 39'uncu Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı, Curcurum 3’üncü Hudut Bölük Komutanlığı, Güntepe Hudut Karakolu sorumluluk bölgesindeki boş araziye bugün sabah 05.50 sularında sınır ötesindeki Afrin’den beş adet top/havan mermisi atıldığı belirtilerek, "Olayda herhangi bir mal ve can kaybı olmamıştır. Angajman kuralı gereği 07.10-07.25 saatleri arasında atışın yapıldığı tespit edilen PYD/YPG hedeflerine (Afrin bölgesinde) Curcurum Hudut Bölüğü'nde konuşlu Fırtına obüsleri ile atış yapılarak misli ile mukabelede bulunulmuştur" denildi.  

Etiketler: afrin, PYD


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