PYD hedefleri obüslerle vuruluyor

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından Suriye’nin Halep kentine bağlı Afrin ilçesindeki terör örgütü PKK/PYD’ya karşı yürütülen Zeytin Dalı Harekatı devam ediyor. Harekat kapsamında operasyonun 23’üncü gününde sınırda bulunan Şıltah köyü ile Şeyh Horoz Dağı çevresinde terör örgütü PKK/PYD’ye ait hedefler, sınırda konuşlu bulunan fırtına obüsleriyle vuruldu. Kırsal bölgelerde ise çatışma sesleri duyuldu. Fırtına obüslerinin hedefleri vurma anı kameralar tarafından saniye saniye görüntülendi.

Ejder Ediz Işık - Volkan Kayalar