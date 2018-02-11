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PYD hedefleri obüslerle vuruluyor

TSK ile ÖSO tarafından Suriye’nin Halep kentine bağlı Afrin ilçesindeki terör örgütü PKK/PYD’ya karşı yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında sınır bölgesindeki Şıltah köyü ile Şeyh Horoz Dağı çevresi fırtına obüsleri ile vuruldu.

PYD hedefleri obüslerle vuruluyor

11 Şubat 2018 14:11
PYD hedefleri obüslerle vuruluyor - Tıkla İzle

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından Suriye’nin Halep kentine bağlı Afrin ilçesindeki terör örgütü PKK/PYD’ya karşı yürütülen Zeytin Dalı Harekatı devam ediyor. Harekat kapsamında operasyonun 23’üncü gününde sınırda bulunan Şıltah köyü ile Şeyh Horoz Dağı çevresinde terör örgütü PKK/PYD’ye ait hedefler, sınırda konuşlu bulunan fırtına obüsleriyle vuruldu. Kırsal bölgelerde ise çatışma sesleri duyuldu. Fırtına obüslerinin hedefleri vurma anı kameralar tarafından saniye saniye görüntülendi. 

Ejder Ediz Işık - Volkan Kayalar

Etiketler: obüsler, PYD

 

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