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PYD, köye havan topu ile saldırdı: 15 yaralı

Suriye'nin Afrin bölgesindeki terör örgütü PYD unsurları, Halep'in kuzeyindeki Azez ilçesine havan toplu saldırı düzenledi. Saldırıda 15 Suriyeli yaralandı.

PYD, köye havan topu ile saldırdı: 15 yaralı

25 Temmuz 2017 00:24
PYD, köye havan topu ile saldırdı: 15 yaralı - Tıkla İzle

Terör örgütü PYD Azez ilçesi Kelciprin köyüne havan topuyla saldırdı. Köye isapet edan havan topu nedeniyle içerisinde çocuk ve kadınların bulunduğu 15 Suriyeli yaralandı.

Yaralılar, Kelciprin köyünden tahliye edilerek, muhaliflerin kontrolündeki Azez ilçesine getirildi. Şarapnel isabet 4 kişi ilk etapta Öncüpınar Sınır Kapısı’na getirildi. Burada bekleyen 112 Acil Ambulansı ile Kilis Devlet Hastanesi’ne getirilen 3’ü çocuk 4 Suriyeli tedavi altına alındı. Diğer yaralılar, Azez ilçesindeki hastanelere kaldırıldı. 

Mehmet Ali Dağ
 

Etiketler: havan topu, PYD


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