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PYD tünellerinden stoklanmış patates soğan çıktı

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında ele geçirilen Burseya Dağı’nda PYD’li teröristler tarafından kullanılan tünel ve mevziler görüntülendi. PYD’li teröristlerin sığınak olarak kullandığı tünellerden stoklanmış patates, soğan ve lahana çıktı.

PYD tünellerinden stoklanmış patates soğan çıktı
PYD tünellerinden bakın neler çıktı? - Foto Galeri

30 Ocak 2018 17:04

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) destek verdiği ÖSO ile birlikte yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı kapsamında stratejik öneme sahip Burseya Dağı terör örgütü PYD’den temizlenmişti. Ele geçirilen Burseya Dağı’nda teröristler tarafından kullanılan tüneller saniye saniye görüntülendi. Teröristlerin, barındıkları tünellerde her türlü yaşamsal malzemelerin bulunması dikkat çekti. Yaklaşık bir buçuk metre yüksekliğinde olan tünellerde duvarların kalınlığının 90 santimetre olduğu ifade edildi. Mevzilerin Burseya Dağı’nı çevrelediği görüldü. Ara kapıların bulunduğu tünellerde kapıların ön taraflarında ise siperler bulunuyor. Tünelleri sığınak olarak kullanan teröristlerin, uzun süre bu tünellerde kalacaklarını düşünerek patates, soğan ve lahana stokladıkları görüldü. PYD’li teröristler tünel çevresinde oluşturulan mevzi ve kulelerden ateş açıyordu.
Öte yandan, ÖSO askerleri tüneller çevresinde kontrolü sağlamak adında gerekli önlemleri aldı. ÖSO askerleri, PYD’li teröristlerin uzun süre çatıştığı Burseya Dağı’nda mayın arama ve temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Volkan Kayalar - İsmail Coşkun
 

Etiketler: Afrin sınırı, pkk, PYD

 

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