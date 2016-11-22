Ankara Merasim Sokak'ta 17 Şubat'ta askeri servis araçlarının geçişi sırasında düzenlenen terör saldırısıyla ilgili, aralarında terör örgütü PYD'nin elebaşı Salih Müslim, PKK yöneticileri Cemil Bayık, Murat Karayılan ve Fehman Hüseyin'in de bulunduğu 48 örgüt elemanı hakkında yakalama emri çıkarıldı.

Ankara Merasim Sokak'ta 17 Şubat 2016'da askeri servis araçları geçerken düzenlenen terör saldırısıyla ilgili yeni gelişme yaşandı. Aralarında terör örgütü PKK'nın Avrupa'daki elebaşlarından Zübeyir Aydar ve Remzi Kartal, PKK'nın Suriye uzantısı PYD'nin elebaşı Salih Müslim, PKK'nın yöneticileri Cemil Bayık, Murat Karayılan ve Fehman Hüseyin'in de bulunduğu 48 örgüt elemanı hakkında yakalama emri çıkarıldı.

