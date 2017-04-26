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PYD ve rejimden Hatay’a havanlı saldırı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Hatay’ın Hassa ilçesinde hudut emniyet görevindeki güvenlik kuvvetlerine yönelik PYD/PKK/YPG kontrolündeki Suriye topraklarından ve rejim bölgesinden iki ayrı havanlı saldırı düzenlendi. TSK saldırılara misliyle karşılık verdi.

PYD ve rejimden Hataya havanlı saldırı

26 Nisan 2017 14:01
PYD ve rejimden Hatay’a havanlı saldırı - Tıkla İzle

TSK, 26 Nisan 2017 tarihinde saat 09.00 sularında PYD/PKK/YPG işgali altındaki Afrin bölgesinden Hatay’ın Hassa ilçesi sınırlarındaki Gökhan Hudut Karakoluna havan saldırısında bulunulduğunu, karakola isabet eden havanın patlaması sonucu herhangi bir zayiat (can kaybı/yaralanma) olmadığını, karakolun bazı yerlerinde hasar oluştuğunu bildirdi. Hudut emniyet görevindeki güvenlik kuvvetlerine yönelik PYD/PKK/YPG kontrolündeki Suriye topraklarından açılan ateşe havan tespit radarı ile yapılan yer tespitini müteakip derhal bölücü terör örgütü hedeflerine meşru müdafaa kapsamında misli ile mukabelede bulunulduğu ifade edildi.

Yine 26 Nisan 2017 tarihinde saat 12.00 sularında Hatay ili Hassa ilçesi güneyinde bulunan Kızılçat Hudut Karakoluna Suriye rejim güçlerinin kontrolünde olduğu değerlendirilen bölgeden havan/top atışıyla saldırıda bulunulduğu, karakol bölgesine isabet eden havanın patlaması sonucu herhangi bir zayiat (can kaybı/yaralanma) olmadığı, hasar oluşmadığı kaydedildi. Hudut emniyet görevindeki güvenlik kuvvetlerine yönelik Suriye rejim güçlerinin kontrolündeki Suriye topraklarından açılan ateşe havan tespit radarı ile yapılan yer tespitini müteakip derhal meşru müdafaa kapsamında misli ile mukabelede bulunulduğu bilgisi verildi.

(Uğur Kan Yüksek / İHA)

Etiketler: Hatay, Yayladağı


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