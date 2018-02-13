PYD’li Salih Müslim Brüksel’de destek arayışına girdi

Türkiye tarafından kırmızı bültenle aranan Salih Müslim, Brüksel’de destek arayışına girdi. PKK’nın Suriye kolu olan PYD'nin kırmızı bültenle aranan eski lideri Salih Müslim, destek arayışı için görüşmeler yaptı.

Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili yapılan röportajda konuşan Salih Müslim, Türkiye’nin Afrin bölgesinde yaptığı operasyonu intikam olarak nitelendirdi ve Esad rejimi, İran ve Türkiye’nin ortak fikirlerinin olduğunu iddia etti.

Türkiye’yi terör örgütü DEAŞ’a yakın olmakla ve destek vermekle suçlayan terör örgütü lideri, Amerika Birleşik Devletleri’nin o bölgede DEAŞ’a karşı mücadele eden grupları desteklediğini, bu yüzden her zaman arkalarında durduğunu sözlerine ekledi.

PKK’nın Avrupa yapılanmasının önde gelen liderleriyle de temas halinde olan Salih Müslim’in, Çarşamba günü, Brüksel’deki Kürt Enstitüsü’nde basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.