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PYD'liler ABD bayrağı için nöbet tutuyor

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan ve PKK terör örgütünün Suriye kolu PYD kontrolünde bulunan Telabyad’ta ABD bayrağı için PYD terör örgütü üyelerinin nöbet tutuğu görüldü.

PYDliler ABD bayrağı için nöbet tutuyor

17 Eylül 2016 14:23

Telabyad ilçesinin sınırdan görünebilecek Minbatih Mahallesindeki üç yere ABD bayrakları asılmış ancak tepkiler üzerine bu üç bayrak indirilerek, sadece Telabyad gümrük kapısındaki ABD bayrağı asılı bırakıldı. Bugün sabah saatlerinden itibaren PYD terör örgütü üyelerinin, ABD bayrağı yanında nöbet tutukları görüldü.
Suriye’nin Telabyad ilçesinde ABD-PYD ve YPG bayrakları asılı dururken, ilçenin en hakim noktası olan Telabyad gümrük kapısında ise ABD bayrağı asılı duruyor. PYD terör örgütü üyelerinin Türkiye tarafını dürbünlerle izledikleri gözlemlenirken, çatıda PYD üyelerinin ABD bayrağı önünde cep telefonları ile selfi yaptıkları da gözlemlendi.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Telabyad ilçesinde nöbet noktalarının kontrolleri ABD'li askerler tarafından denetlendiği ve askeri araçların gece saatlerinde devriye gezdikleri ifade edildi.

Türkiye'nin sıfır noktasında ise askeri zırhlı araçların olası gelişmelere karşın sınırda konuşlandığı görüldü. 

Mehmet Dikeç

Etiketler: ABD, PYD


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