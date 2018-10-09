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PYD/PKK Münbiç'in etrafına hendek kazıp, duvar ördü

PYD/PKK Münbiç'in etrafına hendek kazıp, duvar ördü
PYD/PKK Münbiç'in etrafına hendek kazıp, duvar ördü

PYD/PKK terör örgütü Münbiç çevresinde bulunan yolları kapatarak şehrin etrafını hendek kazarak kapatmış durumda.

PYD/PKK Münbiç’in etrafına hendek kazıp, duvar ördü - Tıkla İzle

PYD terör örgütü Münbiç çevresinde bulunan ve şehir merkezine giden alternatif yolları kapatarak sadece iki noktadan şehrin merkezine giriş noktası açmış durumda. İhlas Haber Ajansı terör örgütü tarafından kazılan hendekleri görüntüledi.

Şehrin etrafının neredeyse tamamını hendek kazarak çeviren terör örgütü belli noktalara da kalın duvarlar örmüş durumda. Muhalif gruplara yakın noktalara ve yüksek noktalara siper kazan ve evlerde mevzi oluşturan terör örgütü mensupları burada da Afrin'de yaptıkları gibi beton kuleler yaptıkları görüldü. 

İhlas Haber Ajansının çektiği görüntülerde muhalif gruplar ile PYD/PKK terör örgütü mensuplarının mevzileri arasında sadece 700 metre olduğu görülürken örgüt mensuplarının oluşturduğu mevziler beton duvarlar ve örgüt bayrağının bulunduğu binalar da görüldü.  

Volkan Kayalar - Şinasi İnan
 

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