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PYD/PKK'nın Münbiç'i neden terk etmediği gözler önüne serildi

PYD/PKK'nın Münbiç'i neden terk etmediği gözler önüne serildi
PYD/PKK'nın Münbiç'i neden terk etmediği gözler önüne serildi

Terör örgütü PKK/PYD’nin Münbiç’i neden terk etmediği, elde ettiği büyük gelirle gözler önüne serildi. Her gün binlerce yakıt tırının geçiş yapmak zorunda olduğu Münbiç’te teröristler aldıkları paralarla binlerce lira gelir elde ediyor.

PYD/PKK’nın Münbiç’i neden terk etmediği gözler önüne serildi - Tıkla İzle

Terör örgütünün kontrolünde bulunan Münbiç'te tır ve kamyonlar için oluşturulan kapı İhlas Haber Ajansı (İHA) tarafından görüntülendi. Çoğunluğunu örgütün kontrolünde bulunan Deyrizor ve Rakka'dan akaryakıt getiren tırların oluşturduğu binlerce tır ve kamyon Münbiç'de terör örgütü tarafından oluşturulan sözde geçiş kapısında durduruluyor.

Bir tırdan yaklaşık 300 TL vergi alındığı, terör örgütü PKK/PYD'nin günlük kazancının çok yüksek olduğu belirtiliyor. Hem sattığı yakıttan gelir elde eden örgüt hem de bu geçiş kapısından yüksek gelir elde ettiği belirtiliyor. Amerikan askerlerinin de gün boyu yakın noktalarda devriye attığı belirtilen bu geçiş kapısında bulunan terör örgütü üyeleri tır şoförlerini, bazen günlerce bu nokta da bekletiyor. 

İhlas Haber Ajansı tarafından görüntülenen görüntülerde, sözde geçiş kapısında park etmiş halde bekleyen tırlar ve tır hareketliliğinin çok yüksek olduğu görülüyor.  

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