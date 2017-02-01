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PYD/YPG’nin kirli oyunu: Yine sivillere ateş açtılar

Suriye’nin kuzeyinde Arap kökenli halkı evlerinden çıkarıp yandaşlarını bu evlere yerleştiren terör örgütü PYD/YPG, durumu protesto etmek amacıyla gösteri düzenleyen halkın üzerine ateş açtı. Olayda 4 sivil hayatını kaybetti, 6 sivil de yaralandı.

PYD/YPGnin kirli oyunu: Yine sivillere ateş açtılar

01 Şubat 2017 17:21

Askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre, Suriye kuzeyinde PYD/YPG terör örgütü, Münbiç ve Şırrin Eş Şimaliye’de Arap kökenli halkı evinden çıkarıp yerlerine Ayn El Arap (Kobani) bölgesinden getirilen yandaşlarını yerleştirdi. Şırrin Eş Şimaliye köyü halkı da durumu protesto etmek maksadıyla gösteri düzenledi. PYD/YPG’li teröristler gösteri yapan halka ateş açtı. Olayda 4 sivil hayatını kaybetti, 6 sivil de yaralandı.

Olay sonrasında, ateş açan şahısların DEAŞ terör örgütü mensubu oldukları yönündeki asılsız haberlerin PYD/YPG tarafından bazı basın yayın organlarına servis edildiği ve buna benzer olayların bölgede son dönemde çok sık yaşanmaya başladığı bilgisi edinildi. Askeri kaynaklar, PYD/YPG’nin Arap köylülerini evlerinden, topraklarından çıkarttığını ve buralara kendisine müzahir grupları yerleştirdiğini, bu durumun da bölgedeki dengeleri alt üst ettiğini ve barışın yeniden tesis edilmesini büyük ölçüde baltaladığını belirtti.

İlker Turak

Etiketler: PYD, YPG


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