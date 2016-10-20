19 Ekim 2016 tarihinde PYD/YPG terör örgütü unsurlarının bulunduğu tespit edilen bölgelere Türk Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları ile hava harekâtı düzenlenmesi sonrasında PYD/YPG terör örgütü mensuplarının kendi aralarında yaptığı telsiz konuşmaları tespit edildi. Askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre, 19 Ekim 2016 günü saat 21.12’de çevrim adları Celal, Kurtay ve Nesrin olan PYD/YPG’li teröristler ile çevrim adı tespit edilemeyen bir PYD/YPG’li terörist arasında yapılan telsiz konuşmasında Celal adlı kişi patlamaların olduğunu, toplu halde duran gruptan çok sayıda arkadaşlarının vurulduğunu, ölenlerin miktarının fazla olduğunu, ilk anda yaralıların tahliyesine öncelik verilmesini, kimsenin toplu olarak durmamasını, gereksiz muhabere yapmamasını ve ağaçların altında sağlı sollu şekilde dağınık durmalarının talimatlarını verdi.

Kurtay adlı kişi, ortalığın kıyamet yeri gibi olduğunu, acil takviye gerektiğini, yaralıları dahi taşıyacak adam bulamadıklarını ifade etti.

Çevrim adı tespit edilemeyen kişinin ellerinde termal olanların dikkatli gözetleme yapması talimatını verdiği, Nesrin çevrim adlı kişinin yanlarında bulunan arkadaşların çoğunun öldüğünü, sağ olanları da zeytinliklerin arasına götürdüğünü bildirdiği tespit edildi.

Celal adlı PYD/YPG’li teröristin 20 Ekim 2016 günü saat 01.47’de, çevrim adı tespit edilemeyen kadın terörist ile yaptığı telsiz konuşmasında; kadın teröristin yanında bulunanların öldüğünü, kendisinin de konuşmasından anladığı kadarıyla ölmek üzere olduğunu bildirdiği, Celal adlı teröristin kadın teröriste biraz daha beklemesini, gelip bulunduğu yerden onu çıkaracağını bildirdiği tespit edildi.

Celal adlı teröristin 20 Ekim 2016 günü saat 02.03’te, çevrim adı tespit edilemeyen terörist ile yaptığı telsiz konuşmasında çevrim adı tespit edilemeyen teröristin şuan hava hareketliliğinden dolayı gelmelerinin riskli olduğunu, çok kayıp verdiklerini bildirdiği, Celal çevrim adlı teröristin ağır yaralı olanları yolun yanına kadar ağaçların altına getirmelerini ve onları araçlar ile sevk edeceğini bildirdiği belirlendi.

Celal adlı teröristin 20 Ekim 2016 günü saat 02.14’te Dilhaz adlı terörist ile yaptığı telsiz konuşmasında hava keşif faaliyetlerine karşı dikkatli olunması konusunda sürekli uyarılarda bulunduğu, yaralı olan arkadaşların imkan varsa bulundukları yerde tedavi edilmesini ve fazla hareket etmemeleri konusunda uyardığı tespit edildi.

Hacı çevrim adlı teröristin 20 Ekim 2016 günü saat 02.55’te, Çektar çevrim adlı terörist ile yaptığı telsiz konuşmasında ise Çektar çevrim adlı teröristin kendisinin sözde şehit Murat taburunda olduğunu, ani baskın yediklerini, bu nedenle ağır kayıp verdiklerini ifade ettiği, Hacı çevrim adlı teröristin ise “çetelerin saldırısına” (ÖSO’yu kast ediyor) karşı dikkatli olunması gerektiği, zira savaşacak adamlarının çok az kaldığı yönünde bilgi verdiği tespit edildi.