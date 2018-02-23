Pyeongchang'da doping skandalı

Güney Kore'nin Pyeongchang kentindeki XXIII Kış Olimpiyatları'nda doping skandalı ortaya çıktı. Rus kızakcı Nadejda Sergeyeva'nın anti-doping kurallarını ihlal ettiği bildirildi.

Rusya Kazak Federasyonu, Sergeyeva'nın, doping testindeki dozun çok düşük olduğunu açıkladı. Ayrıca Spor Tahkim Mahkemesi, Olimpiyatlardaki karma çift turnuvasında bronz madalya kazanan Rus kızakcı Aleksandr Kruşelnitskide doping bulmuşlardı. Olay sonrası Kruşelnitskide'nin galibiyetleri sıfırlanırken, madalyası da elinden alınmıştı.

Şehriyar İmanbeyli