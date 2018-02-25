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Quaresma: 'Beşiktaş’ta oynadığım için gurur duyuyorum'

Beşiktaş’ın Portekizli futbolusu Ricardo Quaresma, “Bu mükemmel kulüpte oynadığım için ve bu taraftara sahip olduğum için gurur duyuyorum” dedi.

Quaresma: Beşiktaşta oynadığım için gurur duyuyorum

25 Şubat 2018 22:44
Quaresma: 'Beşiktaş’ta oynadığım için gurur duyuyorum' - Tıkla İzle

Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Fenerbahçe’yi 3-1 mağlup etti. Mücadelenin ardından karşılaşmada 2 gol kaydeden Quaresma basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Başarılı futbolcu, kendileri için çok önemli bir mücadeleyi geride bıraktıklarını ifade ederek, "Bu galibiyet bizim için 3 puan anlamına geliyor. Galibiyeti hak ettik. Şimdi toparlanıp Perşembe gününe hazır olmak istiyoruz. Bizim için çok önemli bir maçtı. Bu galibiyet bizi yarışta tuttu. Kazanacağımız zaman yarışta olacağımızı biliyorduk. Şampiyon olmamamız için birçok algı operasyonu yapılıyor ama bunlara rağmen bir mücadele ortaya koyduk ve sonuna kadar da bunu koymaya devam edeceğiz" diye konuştu.

“Bu kulüpte oynadığım için gurur duyuyorum”

Fenerbahçe galibiyetine attığı 2 golle katkı veren Portekizli futbolcu, oyunda olduğu sürece elinden geleni yapacağını söyleyerek, şu ifadelere yer verdi:

"En önemlisi bugün galibiyetti. Takımıma ve kulübüme bir şekilde yardımcı oldum. Takım olgusu çok önemli. Ben de bunun bir parçası olabiliyorsam ne mutlu bana. Bu mükemmel kulüpte oynadığım için bu mükemmel taraftar grubuna sahip olduğumuz için gurur duyuyorum. Oynadığım sürece elimden gelenin en iyisini ortaya koyacağım."

Bora Akyol - Ozan Buğra Koşar
 

Etiketler: beşiktaş, fenerbahçe, Ricardo Quaresma

 

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