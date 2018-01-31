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Quiksilver'ın CEO'su Agnes okyanusta kayboldu

Dünyaca ünlü spor giyim markası Quiksilver’ın CEO'su Pierre Agnes'ın okyanusta kayboldu açıklandı.

Quiksilverın CEOsu Agnes okyanusta kayboldu

31 Ocak 2018 15:34

Spor giyim markası Quiksilver’ın CEO’su Pierre Agnes'ın Fransa’nın Bayonne kenti yakınlarında Atlantik Okyanusu’nda kaybolduğu belirtildi. Dün sabah saatlerinde kaybolan Agnes’i kurtarma çalışmaları sürerken 11 metrelik teknesinin Fransa’da kıyıya vurduğu belirtildi. Landes Valiliği, Boardriders Inc. Yönetim Kurulu Başkanı olan 54 yaşındaki Agnes'in teknede yalnız olduğunu açıkladı. Ayrıca Agnes’ın sahil güvenlik yetkililerine okyanusa açıldıktan sonra sis nedeniyle geç döneceği şeklinde bir mesaj gönderdiği aktarıldı.

Öte yandan, 2 helikopter ve 2 deniz aracıyla birlikte Agnes’ı kurtarma çalışmalarının sürdüğü aktarıldı. 

Etiketler: Quiksilver

 

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