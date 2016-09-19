24 Eylül- 01 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan yarış için 10 kişilik Yakın Doğu Üniversitesi AR-GE ekibi bugün Güney Afrika Cumhuriyeti’ne gitmek için yola çıkıyor. ‘Sasol South Africa Solar Challenge’ olarak adlandırılan yarışma Güney Afrika Cumhuriyeti’nin Pretoria şehrinden başlayıp Cape Town şehrine kadar süren ve normal trafik akışı devam ederken yapılan yaklaşık 2500 km’lik bir dayanıklılık yarışı. Yarışma FIA (Dünya Motorsporları Federasyonu), ISF (Uluslararası Güneş Enerjili Araç Federasyonu) ve MSA (Güney Afrika Cumhuriyeti Motorsporları Federasyonu) tarafından her yıl düzenleniyor. 24 Eylül’de Güney Afrika Cumhuriyeti başkenti olan Pretoria şehrinden baslayacak olan yarış 1 Ekim günü Cape Town şehrinde sona erecek. “Sasol South Africa Solar Challange” yarışına Hollanda, Japonya, Macaristan, Turkiye, Polonya ve Güney Afrika Cumhuriyetinden gelen 16 farklı takım ile yarışacak olan Yakın Doğu Üniversitesi aracı RA 27, 8 gün sürecek yarışta KKTC bayrağını geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Guney Afrika Cumhuriyeti’nde dalgalandıracak.

“KKTC bayrağını bu yıl daha yükseklerde dalgalandıracağız”

Yakın Doğu Üniversitesi İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri Merkezi Müdürü Ahmet Çağman konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “2014 yılında da Yakın Doğu Üniversitesi’nde üretilen ve KKTC’nin ilk resmi yerli üretim aracı olan RA 25 isimli güneş enerjili araç ile Güney Afrika Cumhuriyeti’nde düzenlenen yarışta genel klasmanda sekizinci kendi klasmanında Dünya Şampiyonu olmuştu, bu yıl KKTC bayrağını daha yüksek yerlerde dalgalandırmayı hedefliyoruz.1800 Watt gücünde doğru akımlı iki motora sahip olan üstün teknoloji ürünü RA 27, 392 özel üretilmiş güneş enerjisi paneline ve 416 pile sahip. Dört tekerlikli olarak üretilen RA 27 saatte 150 km hıza ulaşabiliyor ve hiç güneş ışığı olmadığında dahi 440 km yol yapabiliyor" dedi.

Yarış canlı olarak takip edilebilecek

Sekiz gün sürecek yarış süresince RA27’nin yarışın neresinde olduğunu ve zaman zaman yarıştan yapılacak olan canlı yayınların solarcar.neu.edu.tr linkinkinden takip edilebileceği belirtildi.