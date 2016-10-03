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RA27, Güney Afrika’da dünya 6. oldu

Yakın Doğu Üniversitesi(YDÜ) güneş enerjili aracı RA27, FIA (Dünya Motorsporları Federasyonu), ISF (Uluslararası Güneş Enerjili Araç Federasyonu) ve MSA (Güney Afrika Cumhuriyeti Motorsporları Federasyonu) tarafından her yıl Güney Afrika’da düzenlenen “Sasol Solar Challenge 2016” yarışında dünya altıncısı oldu

RA27, Güney Afrikada dünya 6. oldu

03 Ekim 2016 16:18

YDÜ Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Güney Afrika’nın Pretoria şehrinden başlayan ve Cape Town’da sona eren yarışta RA27’nin 1635,1 km yol kat ederek dünya altıncısı olduğu bildirildi. Açıklamaya göre, yarışın son gününe sabah 08.00’da Swellendam şehrinden başlayan RA27, yol boyunca kötü hava ve yağmura rağmen 100 km’nin sonunda 3 rakibini geçerek kontrol noktasına 4. ulaşan takım oldu.

DİK YOKUŞLARI TIRMANDI

Kontrol noktası sonrası RA27 ekibi Cape Town şehrine doğru yol olmaya başladı. RA27, 450 metre yüksekliğe kadar çok dik bir şekilde tırmanan yollarda hiç zorlanmadan ortalama 65km/h hız ile tırmanışını bitirdikten sonra Cape Town şehrine doğru inişe başladı. Cape Town trafiği ile boğuşmak zorunda kalan ekip buna ek olarak bir kaza ve orman yangını yüzünden 1.5 saat trafik sıkışıklığına takıldıktan sonra Hint okyanusu kıyısına gelerek limana ulaştı. Başarı ile limana ulaşan ekip Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Yakın Doğu Üniversitesi bayrakları ile limanda zafer turu atıp halkı selamladı.

ÜSTÜN TEKNOLOJİ ÜRÜNÜ RA27 1000 KM YOL ALDI

RA27 sekiz gün süren yarışmada 1635.1 km yaparak Dünya 6. oldu. Yakın Doğu Üniversitesi'nin geliştirdiği ikinci araba olan RA27, ayrıca, RA25 aracına göre, 1000 km daha fazla yol yaparak ekip üyelerini sevince boğdu.

AHMET ÇAĞMAN: “GELİŞTİRDİĞİMİZ TEKNOLOJİ DÜNYAYA GÖSTERDİK”

Yakın Doğu Üniversitesi İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri Merkezi Müdürü Ahmet Çağman konu ile ilgili yaptığı açıklamada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayrağını Güney Afrika’da gururla taşıdıklarını söyledi. Ahmet Çağman, “Bu yıl 16 ülkenin geliştirdiği üstün teknoloji güneş enerjili araçlarıyla yer aldığı yarışta altıncı sırada yer almak bizim için başarı. Kötü hava koşullarına rağmen etapları başarı ile tamamladık. RA27, 2014 yılında yarışa katıldığımız RA 25’ten 1000km fazla yol aldı. Bu sevindirici ve gurur verici. Ülkemizde mühendisliğin sınırlarının zorlanarak ortaya çıkardığı yenilikçi üretimleri Dünya’ya göstermek de ayrı bir mutluluk. Aracımız gittiği yerlerde ilgi odağı oldu. Ekibimize yarışma süresince gösterdikleri özverili çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum” dedi.
 

Etiketler: güneş enerjisiyle çalışan otomobil, RA27, Sasol South Africa Solar Challenge, teknoloji, Yakın Doğu Üniversitesi


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