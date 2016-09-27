Yakın Doğu Üniversitesi AR-GE ekiplerinin 750 saatlik çalışması sonucunda tamamen güneş enerjisiyle çalışan, 100’den fazla özel üretilmiş parçadan oluşan aracı RA 27, “Sasol South Africa Solar Challenge” yarışına katılma üzere gittiği Güney Afrika’da start aldı. Sekiz gün sürecek yarışın başlangıcıma Türkiye Cumhuriyeti Pretorya büyükelçisi Kaan Eser de katıldı.

Yakın Doğu Üniveristesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, 24 Eylül’de Güney Afrika Cumhuriyeti başkenti olan Pretoria şehrinden baslayan yarış 1 Ekim Cumartesi günü Cape Town şehrinde sona erecek.

FIA (Dünya Motorsporları Federasyonu), ISF (Uluslararası Güneş Enerjili Araç Federasyonu) ve MSA (Güney Afrika Cumhuriyeti Motorsporları Federasyonu) tarafından her yıl düzenlenen yarışta bu yıl, Hollanda, Japonya, Macaristan, Turkiye, Polonya ve Güney Afrika Cumhuriyeti’nden 16 farklı takım yer alıyor.

‘Sasol South Africa Solar Challenge’ olarak adlandırılan yarışma Güney Afrika Cumhuriyeti’nin Pretoria şehrinden başlayıp Cape Town şehrine kadar süren ve normal trafik akışı devam ederken yapılan yaklaşık 2 bin 500 km’lik bir dayanıklılık yarışı. 1800 Watt gücünde doğru akımlı iki motora sahip olan üstün teknoloji ürünü RA 27, 392 özel üretilmiş güneş enerjisi paneline ve 416 pile sahip. Dört tekerlikli olarak üretilen RA 27 saatte 150 km hıza ulaşabiliyor ve hiç güneş ışığı olmadığında dahi 440 km yol yapabiliyor.

‘’HEDEFİMİZ ŞAMPİYONLUK’’

Yakın Doğu Üniversitesi İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri Merkezi Müdürü Ahmet Çağman konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “ Ekibimizin yoğun çalışmaları ve emekleri sonucu tamamen güneş enerjisi ile ortaya çıkan aracımız RA 27 ile yarşa başladık. 2014 yılında katıldığımız yarışta RA 25 aracımız genel klasmanda sekizinci, kendi klasmanında da Dünya Şampiyonu olmuştu. İnşallah bu yıl da şampiyonlukla temsil ettiğimiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağını gururla taşımanın mutluluğu ile döneriz. RA 27 aracımız gerek dizayn gerekse iç hacmi ile yarışta yer alan ülkeler tarafından büyük ilgi gördü. İki günlük yarış performansında 301,5 km ile altıncı sırada yer alıyoruz. Hem yerler ekipler hem de uluslararası ekiplerin güneş arabası mühendisliğinde sınırları zorlayan ve yenilikçi araçlarla rekabet ediyoruz. Ancak aracımıza ve ekibimize güveniyoruz” dedi.

YARIŞ CANLI OLARAK TAKİP EDİLEBİLİYOR

Açıklamada, yarış süresince RA27’nin yarışın neresinde olduğunu ve zaman zaman yarıştan yapılacak olan canlı yayınların solarcar.neu.edu.tr linkinkinden takip edilebileceği belirtildi.

