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Raco Dağı’nın etekleri yoğun bombardımana tutuldu

TSK ve ÖSO güçleri tarafından alınan Raco bölgesine yoğun bombardıman devam ediyor.

Raco Dağının etekleri yoğun bombardımana tutuldu

03 Mart 2018 15:36

Sınır birliklerine konuşlanan fırtına obüsleri, Raco Dağı’nın eteklerinde saklanan ve sızmaya çalışan teröristleri ateş altına aldı.

Afrin’de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleri tarafından Suriye’nin Raco Beldesi alındı. Raco Dağı’nın eteklerinde bulunan mağara, sığınak ve tüneller de gün boyu bombardımana tutuldu. Saklanan ve sızmaya çalışan teröristler ateş altına alındı. Sınır köylerine konuşlanan fırtına obüsleri hız kesmeden bomba yağdırmaya devam ediyor. 

Yapılan bombardıman Hatay’ın Kırıkhan ilçesindeki köylerden de görülürken bölgede askeri araç hareketliliği devam ediyor.  

 

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