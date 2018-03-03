Raco’nun alınmasının ardından Cinderes kıskaca girdi

Mecit Ebu el Nur, bugün şafakla başlattıkları harekatla iki saatlik şiddetli çatışmanın ardından stratejik öneme sahip olan bir dağın kontrolünü sağladıklarını söyledi. ÖSO Sözcüsü Ebu el Nur, ÖSO’nun Cinderes mihverinde bulunan Ramadiye ve Cemilek köylerinin ele geçirilerek, Cinderes bölgesinde bulunan PKK/YPG'li teröristlerin kıskaca alındığını söyledi.

Raco’ya askerlerle birlikte görüntüleri kaydeden bir ÖSO askeri de Raco’nun tamamen kontrol altına alındığını belirterek, "Bu da PYD’nin Raco’daki karargahı” dedi.