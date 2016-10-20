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’Radyasyon alarmı’ ilgili rahatlatan açıklama

Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Merkezi Başhekimi Yakup Tomak, "AFAD’ın ölçümlerinde radyasyon negatif çıktı. Acil servisi hizmete açtık, herhangi bir aksama yok" dedi.

Radyasyon alarmı ilgili rahatlatan açıklama

20 Ekim 2016 15:27
Sakarya’da Radyoaktif madde paniği - Tıkla İzle

Arifiye ilçesi Neviye Mahallesi'nde yaşayan 16 yaşındaki Eyüp Bapun, 4 gün önce birden fenalaşarak Sakarya Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tetkikler sonucunda 16 yaşındaki çocukta radyasyon tespit edildi. Bunun üzerine çocuğun yaşadığı mahalleye AFAD ve UMKE ekipleri gönderildi. Çocuğun evinin bulunduğu sokağa girişler yasaklanırken, evler boşaltıldı. Karantina altına alınan sokağa kimse sokulmuyor. Atom Enerjisi'nden gelecek olan uzman ekip ölçüm yapacak. Öte yandan çocuğun bulunduğu hastanede müşahede altında tutulduğu bölüm de karantina altına alındı.

Kardeşinde radyasyon çıkan İbrahim Bapun, “Geçtiğimiz hafta kardeşim iş yerinde çalışırken tespihe benzer demir bir madde bulmuş. Bir süre oynadıktan sonra eve getirmiş. Pazartesi günü kardeşim rahatsızlandı. Hastanede yapılan tahlillerde radyasyon tespit edildi. Şu anda tedavi altına alındı. Ne olduğunu biz de tam bilmiyoruz” dedi. 

’Radyasyon alarmı’ ilgili rahatlatan açıklama

Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Merkezi Başhekimi Yakup Tomak, "AFAD’ın ölçümlerinde radyasyon negatif çıktı. Acil servisi hizmete açtık, herhangi bir aksama yok" dedi.

Sakarya’nın Arifiye ilçesinde 16 yaşındaki bir gençte radyoaktif madde tespit edilmesinin ardından AFAD’ın bilgilendirmesi üzerine Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Merkezi karantinaya alındı. AFAD’ın yaptığı ölçümler negatif çıkınca, hastane yeniden hizmete başladı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Başhekim Yakup Tomak, "AFAD bizi bilgilendirince çocuk bir odada tutuldu. Diğer hastalarda tahliye edildi. Acil bölümü yaklaşık 45 dakika kadar hasta kabulünü durdurdu. AFAD tarafından yapılan ölçümler radyasyon açısından negatif çıktı. Acili hizmete açabileceğimizi söylediler. Hastamızla ilgili olarak da Türkiye Atom Enerjisi’nden ekipler geliyor. Gerekli kan örnekleri ve ilgili işlemleri yapacaklar. Sağlık hizmetimizde herhangi bir aksama yok. Çocuğun da sağlık durumu ile ilgili gördüğümüz bir şey gözükmüyor. Ankara’dan gelen ekip gerekli yönlendirmeleri yapacaktır. Genel durumunda bir problem yok. Hasta müşahede altında tutuluyor" dedi.

İbrahim Çorbacı - Remzi Şimşek


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