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Radyo programında mutluluk kartları dağıtıyor

Özel bir radyo kanalında yayın yapan program yapım ve sunucusu Abdullah Gölbaşı, saklidusler.com’da mutluluk kartları dağıtıyor.

Radyo programında mutluluk kartları dağıtıyor

11 Ocak 2017 19:33

15 yıldır radyoda keyifli, neşeli ve mutluluk endeksli program yapan Abdullah Gölbaşı, mutlu olmanın püf noktalarını, uzman isimler aracılığı ile aktarıyor. Her gece insanların kalbine dokunup dinleyicilerine mutlu bir yoldaş olan Gölbaşı, kurduğu saklidusler.com isimli site sayesinde artık günün her saatinde mutluluk dağıtıyor. Sitesinde ünlü düşünürler ve önemli eserlerinden sözleri derleyip, saklı düşlerde yolculuk eden insanlara rastgele seçtirdiği kartlarla mutluluk ve umut aşılayan Abdullah Gölbaşı, ayrıca kendi yazılarını ve dinlediklerini de takipçileriyle paylaşıyor.

Radyo programcısı Abdullah Gölbaşı, “15 yıldır her gün ‘mutlu olmak zorundayız’ anlayışından yola çıkarak dinleyicilere keyifli dakikalar yaşatıyorum. Bunu söylerken yılların tecrübesi ve yaşanmışlıkları ile söylüyorum. Çünkü hayatımız boyunca yazdığımız ve kurduğumuz felaket senaryolarının gerçekleşme oranı o kadar az ki baktığımızda kendimizi üzmekten ve tedirgin etmekten başka bir işe yaramamış. Şimdi daha fazlasını söylemek ve daha fazla mutlu etmek için bu siteyi kurdum. İnsanlar günün her saati, kendilerini kötü hissettiklerinde umutsuz ya da endişeli olduklarında sadece bir kart seçip okusunlar istiyorum. Okudukları sözde kendilerinden bir parça bulup benimsediklerinde, hedefime ulaşmış olacağım’’ dedi.

Etiketler: abdullah gölbaşı, mutluluk kartları, Radyo programı


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